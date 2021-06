154 pessoas estão internadas em leitos de covid-19 em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira(1º), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 89% de leitos com respiradores (de 85 no total, 76 estão ocupados) e de 97% de leitos sem respiradores (de 80 no total, 78 estão ocupados). De acordo com o boletim emitido pela Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, 154 pessoas estão internadas em leitos destinados para coronavírus.

39 pessoas já possuem exame confirmado para a covid-19, outras 115 aguardam o resultado dos exames.

A quantidade de leitos disponíveis para UTI e enfermaria está oscilando dia a dia, conforme o remanejamento de leitos contingenciais de cada unidade hospitalar. Isto para que seja possível atender a demanda de pacientes, conforme a necessidade da assistência, tanto para Covid-19 como para outras urgências, emergências e agravos.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 69% com respiradores (de 26 no total, 18 ocupados) e 100% sem respiradores (de 32 no total, 32 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 17 no total, 17 ocupados) e 87% sem respiradores (de 16 no total, 14 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 96% de leitos com respiradores (de 26 no total, 25 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 18 ocupados).