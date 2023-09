300 antenas corta-pipa são instaladas durante blitz em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A blitz de conscientização para motociclistas, realizada na tarde do último sábado (16), foi concluída com a instalação gratuita de 300 antenas corta-pipa em motocicletas durante abordagens na Avenida Brasil, em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer).

A ação foi promovida por uma parceria entre a Guarda Municipal de Americana (GAMA) e o Motoclube Águias de Cristo. Os motociclistas também receberam orientações sobre os riscos de acidentes causados por pipas com cerol, além da instalação das antenas.

O comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva, comentou a importância da atividade e da instalação do equipamento de proteção. “Muitos acidentes são causados pelo uso do cerol em linhas de pipa. E, em alguns casos, os motociclistas saem com ferimentos muito graves. A antena é uma forma de proteção contra o uso irregular desse material”, destacou.

A compra das antenas foi possível graças à colaboração das empresas Supermercados São Vicente, Guga Motos, Efratec, Honda Beni Motos, MM Diesel, Yamaha Dahruj, Tecno Diesel Americana, Barbearia Pai Pra Filho e Casa do Lanche.