Americana recebe novo micro-ônibus para transporte escolar

A Prefeitura de Americana recebeu um novo micro-ônibus escolar para o transporte de alunos da educação básica, nesta segunda-feira (18). O prefeito Chico Sardelli conheceu o veículo ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e do vereador Marcos Caetano.

O micro-ônibus, com capacidade para 29 passageiros e com as adequações necessárias para acessibilidade, foi disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, sob intermédio da deputada estadual Marta Costa, a pedido do vereador Marcos Caetano. O valor do investimento foi de R$ 237.800,00. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Quero agradecer ao empenho do vereador Marcos Caetano e da deputada Marta Costa por essa grande conquista para nossa Educação. Esse veículo será muito bem aproveitado, transportando nossos alunos com conforto e segurança”, disse o prefeito Chico.

“Estamos muito felizes e gratos com a chegada desse veículo, que vai se somar à nossa frota para o transporte dos estudantes da educação básica da rede municipal, acima de tudo, com segurança”, afirmou o vice-prefeito Odir.

“Esse novo ônibus vai complementar a frota da rede municipal que atende os 14 mil alunos da nossa rede, e com certeza vai propiciar uma melhoria na mobilidade, tendo em vista que o veículo tem acessibilidade”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.