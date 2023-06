A pedido do vereador Marcos Caetano, Dalben solicita a implantação do Restaurante Bom Prato em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado estadual Dirceu Dalben reiterou sua solicitação ao Governo do Estado de São Paulo para a implantação de uma unidade do programa “Restaurante Bom Prato” no município de Americana. Essa iniciativa atende a um pedido do vereador Marcos Caetano e já tinha sido enviada ao governo no ano passado.

O vereador Caetano propõe a instalação do restaurante no Terminal Rodoviário de Americana, uma localização estratégica que oferece condições excelentes para abrigar essa importante iniciativa. O terminal, por ser um ponto central e de fácil acesso, proporcionaria uma ampla visibilidade para o programa.

Em resposta ao apoio do deputado Dalben, o vereador Caetano expressou sua gratidão: “Agradecemos ao deputado Dalben pela sensibilidade e agilidade em nos atender e levar essa importante demanda para o governo estadual.”

O Programa Bom Prato tem como objetivo principal oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível para a população de baixa renda. O almoço é oferecido pelo valor simbólico de R$ 1,00 e é composto por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína e uma sobremesa, geralmente uma fruta da época. Essa refeição é cuidadosamente balanceada, fornecendo aproximadamente 1.200 calorias para garantir a nutrição adequada.

Além do almoço, o programa também disponibiliza um café da manhã, que custa em média R$ 0,50 e contém cerca de 400 calorias. Essa refeição matinal é essencial para fornecer energia e nutrientes necessários para um bom começo de dia.

