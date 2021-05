ACIA perde centenas de associados e demite metade dos funcionários

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) vive um dos piores momentos de sua história. A entidade perdeu centenas de associados e teve que demitir metade dos funcionários.

Em seu site oficial, a ACIA diz que tem mais de 2.500 associados, porém de acordo com a assessoria de imprensa, hoje, cerca de 1800 empresas estão inscritas. A queda aconteceu após Dimas Zulian deixar a presidência e Wagner Armbruster assumir o comando.

Procurada, através da assessoria de imprensa, a entidade culpou a crise do coronavírus pela debandada. “O número de associados caiu cerca de 7% em relação ao que se apresentava antes da pandemia”, informou em nota a ACIA.

Porém, a queda no número de interessados no trabalho da entidade não começou junto com a pandemia do coronavírus. Em 2019, empresários que não se sentiam representados deixaram o quadro da entidade e fundaram o Glocam – Grupo de Lojistas do Centro de Americana.

Com a queda de empresários e consecutivamente de arrecadação, a entidade teve que reduzir o número de funcionários e cortou 50% dos trabalhadores. “A ACIA ficou impedida de oferecer vários de seus serviços, como eventos, treinamentos, e alguns serviços que se mantiveram também tiveram demanda reduzida, portanto foi necessário um corte de pessoal de cerca de 50% até que a situação se normalize”, informou.

A assessoria se recusou a informar o número de empresários que possuía no quadro antes da pandemia.