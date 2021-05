PM fecha casas noturnas e bares em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar realizou operação com objetivo de fiscalizar aglomerações, descumprimentos do toque de recolher e festas clandestinas na noite deste sábado(29), em Americana.

Durante a operação foram encerradas as atividades de cinco estabelecimentos que estavam desrespeitando o horário permitido pelo Plano SP, clientes não utilizando máscaras e lotação superior aos 40% permitido.

“Infelizmente ainda vemos que muitas pessoas não respeitam as medidas e, mesmo estando erradas, continuam com as práticas irregulares e colocam em risco toda a população”, disse o 1º Tenente PM Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da operação.

Foram encerradas atividades no The Farm e John Gow Irish Bar Club. Nos dois locais havia pista de dança em ambiente fechado e desrespeito a todas as regras sanitárias. Os proprietários e responsáveis foram conduzidos a Central de Polícia Judiciária de Americana.

A PM também fez orientação no Trips Lounge, no Praça Brasil Beer e Casa Beer Bar.

Locais fiscalizados:

Estabelecimento: TRIPS LOUNGE BAR

Av. Paulista, 175

Irregularidades constatadas: Funcionamento além do horário estabelecido no Decreto Estadual, pessoas aglomeradas na entrada do local sem mascaras não respeitando o distanciamento de segurança, no interior do estabelecimento havia quantidade de pessoas superior ao limite permitido no Decreto Estadual, apresentação de documentação incompleta do estabelecimento. Estabelecimento foi fechado sendo elaborado BOPM e Relatório Sobre Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA).

Estabelecimento: THE FARM

Av. Herman Muller Carioba, 251

Irregularidades constatadas: Funcionamento além do horário estabelecido no Decreto Estadual, no interior do estabelecimento havia grande aglomeração de pessoas em pé dançando e sem mascaras excedendo o limite permitido de pessoas conforme o Decreto Estadual, Estabelecimento foi fechado proprietário conduzido a Central de Polícia Judiciária ,sendo elaborado BOPM, BOPC e Relatório Sobre Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA).

Estabelecimento: JOHN GOW IRISH PUB BAR

Av. Herman Muller Carioba, 345

Irregularidades constatadas: Funcionamento além do horário estabelecido no Decreto Estadual, estabelecimento com show ao vivo, pessoas aglomeradas na entrada do local sem mascaras não respeitando o distanciamento de segurança, no interior do estabelecimento havia grande aglomeração de pessoas em pé e sentadas sem mascaras excedendo o limite permitido de pessoas conforme o Decreto Estadual, Estabelecimento foi fechado proprietário conduzido a Central de Polícia Judiciária ,sendo elaborado BOPM, BOPC e Relatório Sobre Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA).

Estabelecimento: PRAÇA BRASIL BAR

Av. Brasil 335

Irregularidades constatadas: Funcionamento além do horário estabelecido no Decreto Estadual. Constatado que o estabelecimento já estava em processo de fechamento. O proprietário encerrou as atividades e foi orientado.

Estabelecimento: CASA BEER BAR

Av. Brasil S/n

Irregularidades constatadas: Funcionamento além do horário estabelecido no Decreto Estadual. Constatado que o estabelecimento já estava em processo de fechamento. O proprietário encerrou as atividades e foi orientado.