Adolescente de 15 anos é abusada após pedir Uber Moto

O sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana), a Muralha Digital, auxiliou na identificação de um indivíduo acusado de violência sexual na manhã deste domingo (9).

Por volta de 10h15, o sistema registrou a passagem da motocicleta com placa DOY2G77 pela Avenida Bandeirantes. Uma viatura que fazia ronda pelo local abordou o condutor próximo ao número 1.000 e o conduziu para a Central de Polícia Judiciária.

Constava a denúncia de que no dia 1º de junho ele tinha abusado de uma adolescente de 15 anos, que havia solicitado seus serviços de viagem através do Uber Moto. Ao deixar a passageira na residência dela, cometeu o abuso e fugiu.

A mãe da adolescente foi contatada, e a autoridade policial determinou que a garota fizesse o reconhecimento do agressor. Depois disso, foi registrado boletim de ocorrência de estupro, os envolvidos prestaram depoimento e foram liberados.

“A Muralha Digital é a ferramenta mais importante na prevenção e no combate à criminalidade. Quando ela não antecipa uma possível atividade criminosa, fornece informações vitais para subsidiar a resolução de crimes. Isso tem agregado muito no trabalho integrado das instituições de segurança no município de Americana”, diz o comandante da Gama, Marco Aurelio da Silva.

Em janeiro deste ano, o prefeito Chico Sardelli anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões na compra de novos equipamentos. Com esse aporte, Americana terá à disposição 226 câmeras de videomonitoramento, em 100% das entradas e saídas da cidade, que ajudarão as forças de segurança na identificação de suspeitos e na solução de crimes. Desse total, 123 já estão em funcionamento e outras 103 estão em fase de instalação.