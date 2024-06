Menino de 5 anos morre em acidente causado por motorista com sinais de embriaguez

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite de sábado (08), um acidente fatal ocorreu na Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura de Rio das Pedras (SP), resultando na morte de Breno Lacerda Flausino, de 5 anos. O menino foi sepultado neste domingo

O acidente aconteceu no quilômetro 151 da rodovia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma caminhonete do tipo Amarok colidiu com a traseira de um Corsa, no qual estava a família de Breno. Após o impacto, o automóvel tombou. Os pais das crianças também ficaram feridos; a mãe foi socorrida inconsciente e o pai sofreu ferimentos leves.

O condutor da caminhonete fugiu do local com a ajuda de um amigo. Posteriormente, uma mulher, que se apresentou como dona do veículo, entrou em contato com o suspeito, que retornou ao local do acidente.

De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como fala pastosa, odor e hálito etílicos e olhos avermelhados.

O homem foi preso em flagrante pelo crime. Em audiência de custódia realizada neste domingo (09), sua prisão preventiva foi decretada.