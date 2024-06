Após manutenção, DAE religa bomba e aumenta captação de água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) religou nesta segunda-feira (10) um dos quatro motores da nova captação nova que foram comprometidos no sábado (8), após o rompimento de uma junta.

A bomba passou por manutenção e já está em operação, aumentando o nível de captação de água do Rio Piracicaba para 90%, com um volume de 1.270 litros por segundo, trabalhando juntamente com a antiga captação.

De acordo com o DAE, no momento, 70% dos bairros estão com o abastecimento normalizado e gradativamente toda a cidade voltará a ser abastecida. O DAE mantém o alerta para o uso consciente da água até a normalização total do sistema.