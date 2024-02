Aeroporto de Americana movimentou mais de 23 mil passageiros em 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação movimentou 23.062 passageiros da aviação executiva em 2023, em 11.915 embarques e 11.147 desembarques. O número é quatro vezes maior que o registrado quatro anos antes, em 2019, quando 6.054 pessoas embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto de Americana. Os dados constam em balanço da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vinculada à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“Estamos aumentando gradativamente o número de pousos e decolagens, além da movimentação de passageiros da aviação executiva no aeroporto municipal. Isso se deve ao crescimento da aviação na nossa região e a qualidade e segurança do nosso aeroporto”, diz o secretário adjunto de trânsito, Marcelo Giongo.

O número de pousos e decolagens da aviação executiva também teve aumento significativo, saltando de 3.369 (1.612 pousos e 1.757 decolagens), em 2019, para 12.575 (5.913 pousos e 6.662 decolagens), em 2023.

Além da comparação com 2019, o avanço no movimento do aeroporto municipal tem sido notado ano a ano nesse intervalo, com 8.852 passageiros em 2020, 14.673 em 2021 e 22.979 em 2022. Em relação aos pousos e decolagens, foram 3.369 em 2019, 7.684 em 2021 e 10.434 em 2022.

Para o administrador do aeroporto, Levi Rossi, as melhorias realizadas no campo de aviação colaboram para o atual cenário. “O Aeroporto de Americana é a porta de entrada para os novos negócios e tem contribuído diretamente para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. O apoio da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi nas melhorias executadas recentemente, tem garantido mais segurança, seja na aviação executiva, nos hangares instalados e, principalmente, para os alunos das escolas de aviação”, destaca.

Em janeiro, foi concluída a revitalização da sinalização da cabeceira da pista e do lado externo do aeroporto. As melhorias incluíram a renovação da pintura do zebrado da cabeceira da pista de pouso e decolagem, vagas de estacionamento, muro de entrada, além das guias e sarjetas da via de acesso aos 28 hangares instalados no aeroporto e a vagas de estacionamento para o acesso ao terminal de passageiros, administração e restaurante.

Antes disso, já havia sido revitalizada a sinalização de solo das pistas de pouso, decolagem, taxiway e pátio das aeronaves e substituídos 170 metros do alambrado que separa o aeroporto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A Prefeitura também instalou um novo acesso operacional para veículos de grande porte, como caminhões que precisam chegar até as empresas instaladas nos hangares.