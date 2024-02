Supermercados Crema anuncia loja em Nova Odessa e 300 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede de Supermercados Crema anunciou sua primeira loja na cidade de Nova Odessa nesta sexta-feira(16). Com investimento de R$ 35 milhões e a geração de até 300 novas vagas de emprego diretas e indiretas, a nova loja – a quarta da rede – vai ser construída na esquina da Rodovia Rodolfo Kivitz com a Avenida São Gonçalo, altura do Jardim Capuava, e deve ser inaugurada dentro de 15 a 18 meses. Ou seja, no 1º semestre de 2025.

O anúncio foi feito após reunião recente com os diretores da rede, Antonio Aparecido de Melo (Comercial) e Demilson Guedes de Melo (Financeiro) com o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho). Participaram também o gerente de Operações do Crema, Rogério Ferrari, o empreendedor novaodessense José Messias Sposito Junior, da Midas Incorporadora e Administradora Ltda, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

As três lojas da rede estão localizadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste – cidades que são acessadas exatamente pela Rodovia Rodolfo Kivitz, região onde também se encontram diversos condomínios residenciais de Nova Odessa, tornando-se um novo “eixo” de desenvolvimento da cidade.

A nova unidade do Crema vai ser construída em uma área de 22 mil metros quadrados e terá mais de 310 vagas de estacionamento. Com quase 8 mil metros quadrados de área construída, ela terá acesso tanto pela Rodolfo Kivitz quanto pela São Gonçalo.

“Colocar uma loja do Crema em Nova Odessa sempre foi um sonho. Há 35 anos, foi aqui que começamos a vender frutas nos bairros dessa cidade, que sempre nos acolheu. O Crema foi crescendo e Nova Odessa também, e a cada ano a vontade era grande. E com a vontade de Deus e a da gente, chegou a hora de dar um presente para essa cidade maravilhosa que é Nova Odessa”, garantiu Antonio Aparecido na ocasião.

“Essa loja que vamos trazer vai impactar positivamente Nova Odessa, porque vamos agregar diversos serviços e outras lojas, além do supermercado. Temos a confiança e a credibilidade do consumidor da cidade e, agora, também da gestão do prefeito Leitinho, então vamos montar uma loja muito bonita mesmo”, completou o executivo da rede.