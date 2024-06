Aeroporto de Americana receberá investimento de R$ 16 milhões para reforma e ampliação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), autorizou a prefeitura de Americana, em São Paulo, a lançar o processo licitatório para contratação das obras de reforma e ampliação do aeroporto da cidade. A licitação contempla o alargamento da pista de pouso e decolagem, assim como sua recuperação, além da recuperação da faixa de pista e pátio de aeronaves, drenagem, regularização de áreas de segurança e auxílios à navegação aérea, dentre outras melhorias.

A licitação terá investimento de mais de R$ 16 milhões, que serão custeados integralmente pelo Governo Federal, com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC). Trata-se de um recurso intermediado por Levi Rossi, administrador do aeroporto e pré-candidato a vereador, através do deputado federal Cezinha de Madureira.

“É uma grande conquista, esperada a muitos anos, para o desenvolvimento de Americana com impacto regional, uma obra importante que vai ampliar a capacidade operacional do nosso aeroporto, trazer maior segurança e intensificar a aviação executiva. O Aeroporto é a principal porta de entrada para o desenvolvimento Econômico da nossa cidade, disse Levi.

As obras no aeroporto de Americana são estratégicas para o Governo Federal, por impulsionar a economia da região e contribuir para o aumento do emprego e da renda no estado. A nova infraestrutura permitirá a ampliação da operação de aeronaves da aviação geral até o código 2C, de aeronaves modelo ATR42.

“Vai transformar nosso aeroporto para que possamos receber aviões de maior porte, o que resultado em novas possibilidades na área do desenvolvimento econômico. Mais um investimento importante e que fico muito orgulhoso em poder anunciar!”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O projeto para reparos foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). As obras estão previstas para serem executadas em 7 meses após a contratação da empresa vencedora e emissão de ordem de serviço. A fiscalização dos serviços será realizada pelo município local. O edital deve ser publicado nas próximas semanas.