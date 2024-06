Idoso morre após ser atropelado por jovem alcoolizado na Avenida Iacanga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada desta sexta-feira (7), faleceu Israel Lopes, um idoso de 62 anos, que havia sido atropelado na calçada por um motorista embriagado no domingo (2) na Avenida Iacanga, em Americana.

O acidente ocorreu quando um jovem de 25 anos, dirigindo um Fiat Palio, perdeu o controle do veículo e atingiu a vítima, que residia no Jardim Ipiranga. Desde o dia do atropelamento, Israel Lopes estava internado no Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi.

O motorista foi preso em flagrante por lesão corporal e embriaguez ao volante. Durante a prisão, ele admitiu ter consumido cerveja antes de dirigir e o teste do bafômetro apontou 0,55 mg de álcool por litro de ar alveolar. Contudo, ele foi liberado após uma audiência de custódia.

O corpo de Israel Lopes foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).