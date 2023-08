Altos da Paulista: Corretores são apresentados ao novo empreendimento de Americana

Foto: Will Moreira

Na manhã desta terça-feira(7), mais de 50 corretores imobiliários se reuniram para um evento exclusivo: o café da manhã de apresentação do Altos da Paulista, o mais novo empreendimento da cidade. Localizado na região mais valorizada de Americana, o projeto promete oferecer aos futuros moradores uma experiência única de moradia.

O evento ocorreu no Hotel Florença, onde os convidados tiveram a oportunidade de conhecer detalhes sobre o Altos da Paulista. Marcelo Sega, representante da construtora, foi o responsável por apresentar os diferenciais do empreendimento e suas características que o tornam um verdadeiro destaque no mercado imobiliário da região.

A expectativa em torno do lançamento, previsto para o próximo dia 17, ficou ainda mais forte após o evento que mostrou o potencial de crescimento e valorização da área onde o Altos da Paulista está sendo construído.

Sobre o empreendimento

O empreendimento Altos da Paulista está estrategicamente localizado na Avenida Paulista n°900, na prestigiada Colina Werner Plaas em Americana, SP. Composto por 80 apartamentos exclusivos, oferece unidades com generosos 112m² muito bem distribuídos em 04 opções de plantas. O empreendimento destaca-se pela atenção aos detalhes e comodidades, contando com entrada de serviços, 02 ou 03 vagas cobertas, preparação para carro elétrico, energia fotovoltaica nas áreas comuns, fechadura inteligente, piscina aquecida, gerador, preparo de aquecimento a gás e ar condicionado nas áreas comuns. A Construtora Sega, com sua renomada qualidade e experiência de mercado, assina esse projeto que promete oferecer o máximo em conforto e bem-estar para os futuros moradores.