Rafael e Felipe Sanches inauguram a EMEI “Vereador Professor Nelson Sartori”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan e o vice-prefeito Felipe Sanches, inauguraram no sábado (5), a EMEI “Vereador Professor Nelson Sartori” – a nova creche que atende a região do bairro 31 de Março. A unidade escolar foi implantada em investimento de cerca de R$ 500 mil, com a transformação do antigo centro comunitário existente na região.

A EMEI “Vereador Professor Nelson Sartori” tem capacidade de atender 60 crianças de 0 a 3 anos e conta com salas do Maternal 1, Maternal 2 e Maternal 3, além de todas as demais estruturas de uma unidade escolar, como playground para os alunos, recepção e secretaria, “cantinho da amamentação”, sala dos profissionais, copa, cozinha, refeitório, solário, entre outras dependências.

“É a sequência da política pública implantada em Santa Bárbara para oferecer bons e novos espaços para o atendimento das nossas crianças. Só para se ter uma noção, em pouco mais de 3 anos já geramos mais de 1000 vagas de creche em Santa Bárbara. Isso se soma ao trabalho iniciado em 2013, pelo ex-prefeito Denis Andia, transformando e capacitando a nossa rede para o atendimento do nosso maior bem, as crianças. Aliás, esta ação de geração de vagas de creche foi inclusive reconhecida e premiada no Estado de São Paulo com o “Prêmio Cases Inovadores” em 2021. O nosso compromisso com as crianças e com a Educação se renova todos os dias”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.