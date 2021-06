Americana abre cadastro para “xepa da vacina” a partir dos 40 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana anunciou na manhã desta quarta-feira(23), que ampliou a faixa etária de pessoas aptas a se cadastrar para receber a “xepa” de vacinas contra a covid-19.

A “xepa” são as doses que sobram ao final do dia nos locais de vacinação e que não podem ser guardadas para o dia seguinte. Agora, o cadastro passa a ser destinado a profissionais de saúde e pessoas com 40 a 59 anos sem comorbidades. Para realizar o cadastro, basta ir até uma Unidade Básica de Saúde da cidade e cadastra o nome e telefone. Com esse cadastro, havendo sobras de doses, essas pessoas são chamadas pela unidade para receber a vacina.

Hoje a vacinação na cidade está no grupo de 43 a 49 anos. O cadastro para pessoas acima desta idade e pessoas acima de 18 anos com comorbidades pode ser feito através do site http://saudeamericana.com.br/inicioVacinacao/