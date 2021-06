Lucas Leoncine pede ações de dedetização e desbaratização no Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre os trabalhos de dedetização e de desbaratização no bairro Jardim Ipiranga.

No documento, o parlamentar destaca que recebeu reclamações de várias famílias moradoras do bairro questionando a falta do serviço e relatando a necessidade da ação voltada à dedetização da rede de esgoto e demais pontos.

“Além dos questionamentos, as famílias relataram comprovadamente o aparecimento de vários escorpiões, o que reforça a importância desse trabalho no local”, afirma Leoncine.

No requerimento, o vereador questiona se a dedetização e a desbaratização têm sido feitas no Jardim Ipiranga e região. Pergunta ainda como é feito o trabalho e com qual frequência. Quer saber também quais outras ações têm sido adotadas para o combate de pragas no município.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (24).