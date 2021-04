Americana atinge meta de vacinação de 2ª dose e suspende drive-thru

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com o drive thru dos últimos dias e os agendamentos, a vacinação da segunda dose contra Covid-19 alcançou, até segunda-feira (5), 60% já tem a cobertura do atual público-alvo encaminhada com os agendamentos feitos para esta semana. Com isso, não haverá drive-thru nos próximos dias.

Vale ressaltar que esse percentual de 60% não inclui os que foram vacinados nesta terça-feira (6). Além disso, para esta quarta-feira a Vigilância Epidemiológica já tem 400 pessoas agendadas e, para quinta-feira (8), mais 300.

O entendimento é que com esses números (dos que já foram vacinados e dos agendamentos) toda a população de 75 anos ou mais, que está recebendo a segunda dose, já está contemplada.

A Secretaria de Saúde continuará atendendo pelo agendamento e lembra que ainda há vagas para o dia 7 (primeira dose) e dia 8 (segunda dose). Os interessados podem fazer o cadastramento no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br).