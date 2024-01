Americana conquista dez medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Estudantes de Americana conquistaram dez medalhas na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que divulgou a lista de premiados nesta quarta-feira (20). Cinco professores e uma escola da rede municipal de Educação também foram premiados. Americana ainda fez jus a 37 certificados de menção honrosa para estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Milton Santos, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Jonas Correa de Arruda Filho e do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto.

Na edição anterior, o município recebeu cinco medalhas e 17 estudantes foram reconhecidos com certificado de menção honrosa na competição. Em 2023, a estudante Anna Clara Rodrigues Lisboa, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Correa de Arruda Filho, conquistou a medalha de prata na premiação nacional – o que significa ouro na classificação estadual da olimpíada, e foram nove bronzes nacionais (considerados Prata na estadual). Confira a lista completa dos premiados abaixo.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, celebrou o resultado da premiação. “Nossos alunos vão receber o dobro de medalhas e de menções honrosas, na comparação com a Olimpíada do ano passado, o que para nós significa que estamos no caminho certo para qualificar a Educação. A inovação proposta pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi com a adoção do Sistema Integrado de Ensino, composto por um material didático com disciplinas curriculares integradas, se mostrou eficaz na aprendizagem em toda a rede. Parabéns às escolas e aos educadores pela dedicação neste processo”, declarou.

As cerimônias de premiação da 18ª OBMEP acontecerão em data a ser definida no próximo ano e os medalhistas nacionais estão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr., com aulas avançadas para seu desenvolvimento acadêmico. Os participantes de escolas públicas receberão uma bolsa de R$ 300,00, concedida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), para integrarem o programa.

A OBMEP é destinada a estudantes do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Médio e contribui para estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina. Criada pelo IMPA em 2005 e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação.

A olimpíada também visa a contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, permitindo que um maior número de alunos brasileiros tenha acesso a material didático de qualidade.

Premiação Nacional

Medalha de Prata

Anna Clara Rodrigues Lisboa, da EMEF Jonas Correa de Arruda Filho

Medalhas de Bronze

Arthur Campos de Araújo, do CAIC Sylvino Chinelatto

Andressa da Silva e Souza Moraes, da EMEF Paulo Freire

Lucas Fornaziero Biela, da EMEF Paulo Freire

Miguel da Silva dos Santos, da EMEF Florestan Fernandes

Mariana de Paula de Melo, da EMEF Jonas Correa de Arruda Filho

Sávila Sanchez Dias, da EMEF Florestan Fernandes

Hector Yamamoto Lopes, da EMEF Jonas Correa de Arruda Filho

Mateus Nouche Serantoni, da EMEF Florestan Fernandes

Patrick Broglio, da EMEF Professor Jonas Correa de Arruda Filho

Professores Premiados

Nicola Aparecido Marino, da EMEF Jonas Correa de Arruda Filho

Renata Franco da Silveira Bosso, da EMEF Florestan Fernandes

Solange de Oliveira Villalta, da EMEF Paulo Freire

Sandra M. S. Oliveira, da EMEF Paulo Freire

Sandra Regina de Castro Batalha Rodrigues Cruz, do CAIC Sylvino Chinelatto

Escola Premiada

EMEF Jonas Correa de Arruda Filho