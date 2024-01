Prefeitura abre licitação para recapeamento e pavimentação nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana publica no Diário Oficial desta sexta-feira (22) o edital de abertura de licitação para o recapeamento asfáltico de 78 ruas e avenidas e a pavimentação de nove vias do município.

Os endereços que serão recapeados estão localizados nos bairros Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Boer, Antônio Zanaga, Jardim América II, São José, São Roque, Sítio da Gruta, Vila Paraíso, Vila Cechino, Vila Medon, Frezzarim, Mathiensen, Santa Catarina, São Domingos, Vale das Nogueiras, Vila Rasmussem, Jaguari, Vila Gallo, Jardim Brasil, Conserva e Vila Bela. A pavimentação acontecerá em vias do Bosque dos Ipês/Residencial Tancredi.

“Estou muito feliz que ainda antes de fechar o ano será publicado o edital de licitação. A previsão é começar essas obras no mês de março de 2024. É um investimento que trará mais qualidade de vida para a população da nossa cidade”, comemora o prefeito Chico Sardelli.

O investimento previsto é de R$ 38.206.235,11, sendo R$ 30 milhões provenientes do Governo de Estado de São Paulo, conquista intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual André do Prado, e R$ 8.206.235,11 de contrapartida da Prefeitura de Americana. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

As empresas interessadas em participar da licitação poderão retirar o edital a partir do dia 4 de janeiro, na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e no site www.americana.sp.gov.br.