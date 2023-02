Americana convoca 30 novos professores temporários para a Educação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Educação de Americana convoca 30 novos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado realizado em 2022 pela Prefeitura para a contratação de professores temporários. A lista completa com os nomes e respectivos cargos está publicada no Diário Oficial do município, disponível no link www.americana.sp.gov.br .

Os convocados atuarão como Professor de Educação Básica, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e como Professor de Creche. Os profissionais relacionados devem comparecer à sede da secretaria na próxima segunda-feira (27), às 8h30, para manifestar o interesse na contratação. A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.

A contratação de professores temporários visa suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências de profissionais efetivos para garantir o atendimento integral aos alunos da rede municipal de ensino.

“Os novos profissionais serão essenciais para reforçar o trabalho nas escolas enquanto a Prefeitura de Americana finaliza o concurso público e faz as convocações dos aprovados”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

