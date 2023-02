Após citar interferência de Dra. Adriana, Duzzi consegue cargo para filha com Dr. Daniel

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após o ex-vereador de Americana, Valdecir Duzzi, declinar do convite para atuar na assessoria parlamentar do vereador Dr. Daniel Cardoso (PDT), conseguiu uma vaga para a filha, Vitória Pereira Duzzi.

O salário bruto da vaga de assessor II é de R$ 5.216,33.

Conforme o Portal de Americana mostrou em maio de 2022, Duzzi declinou da entrada no gabinete após citar a ingerência no gabinete do Dr. Daniel, promovida pela esposa do vereador, a médica Adriana Cardoso.

O ex-parlamentar disse que se decepcionou e se surpreendeu com a maneira como a médica interfere no gabinete, com o consentimento de Daniel.

Nos bastidores, é certo que o cargo foi conseguido pelo ex-vereador. Duzzi nega e garante que o mérito pela ‘conquista’ da vaga é da filha. “Victória tem seus méritos, sempre gostou da vida pública, com relação ao convite, como Pai fico lisonjeado, agora cabe a ela desempenhar e ser aprovada pelo vereador”, disse ele à reportagem.

A nomeação ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas a assessora já trabalhou com o vereador durante a sessão desta quinta-feira(23).

O espaço permanece aberto para posicionamento das partes e será atualizado tão logo haja manifestação.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)