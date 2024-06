Americana ganha prêmio de meio ambiente na categoria Agricultura Urbana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, esteve em São Paulo para receber, das mãos do governador Tarcísio de Freitas, o primeiro lugar no Prêmio Governador Franco Montoro, na categoria Agricultura Urbana. A premiação ocorreu nesta terça-feira, coincidindo com o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O Prêmio Governador Franco Montoro reconhece ações das cidades que contribuem para a adaptação às mudanças climáticas e melhoria da qualidade de vida da população. O projeto vencedor foi “Plante, Colha e Alimente Americana! Hortas urbanas como fonte de alimento seguro, produção responsável, consumo consciente e a interface com as mudanças climáticas”.

“Parabéns ao secretário de Meio Ambiente Fábio Renato de Oliveira e toda equipe por mais essa conquista, que comprova que Americana está no caminho certo”, disse o prefeito.

Em dezembro, Americana conquistou o primeiro lugar no ranking ambiental do Programa Município VerdeAzul (PMVA), entre as cidades com 100 e 500 mil habitantes do Estado de São Paulo. Americana recebeu a nota máxima, totalizando 100 pontos. O município ocupava a 16ª posição no Estado de São Paulo. Participaram da avaliação do PMVA 412 municípios, sendo 280 cidades premiadas.