Santa Bárbara realiza plantio de 100 árvores no Dia Mundial do Meio Ambiente

Como parte da programação do Mês do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5), contou com plantio de 100 mudas de árvores nativas e exóticas. A ação foi realizada no Parque Linear, no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste – por colaboradores da empresa TRBR Brasil e equipes da Prefeitura. Diferentemente dos plantios já efetuados no Parque que visava a restauração das margens do Córrego Mollon, o plantio visou o paisagismo local, o futuro sombreamento das áreas de uso público e também a disponibilidade de alimento para a fauna silvestre.

As mudas foram plantadas junto aos equipamentos públicos que estão sendo instalados no espaço. Desta forma, algumas espécies nativas que fornecem frutos para essa fauna foram plantadas, com destaque para a pitangueira (Eugenia uniflora), a uvaia (Eugenia pyriformis) e a canelinha (Nectandra megapotamica), além de algumas espécies exóticas, como a romã (Punica granatum) e a amoreira (Morus nigra).

As demais espécies plantadas têm apelo ornamental e são adequadas a arborização de parques e jardins, como as nativas ipê-rosa (Handroanthus impetiginosum), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), quaresmeira (Pleroma granulosum), tamboril (Enterolobium contortisiliquum) e a canafístula (Peltophorum dubium), além das exóticas resedá (Lagestroemia indica) e palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens).

Ainda nesta quarta-feira (5), às 19 horas, no Centro de Estudo e Cultura Ambiental (Avenida Sábato Ronsini, 951, Parque Araçariguama) ocorrerá a palestra “Resiliência Hídrica em Santa Bárbara d’Oeste” pelo biólogo do DAE de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Augusto Gasparotto. A palestra apresentará e discutirá a questão da resiliência hídrica no Município em função das mudanças climáticas.