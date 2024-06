Americana ganhará primeira unidade da rede OXXO

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A OXXO está prestes a inaugurar sua primeira unidade na cidade de Americana. O local escolhido para a instalação é a esquina da Rua Fernando de Camargo com a Rua Rui Barbosa, no centro da cidade, ao lado do Comercial Esperança, onde anteriormente funcionava a farmácia Droga Raia.

As obras já estão em andamento, e a previsão é que a inauguração ocorra ainda no mês de junho. Fundado em 1978 pela FEMSA Comércio, no México, o OXXO se consolidou como uma das maiores redes varejistas do mundo, com presença em diversos países da América Latina e mais de 19 mil lojas.

No Brasil, a primeira unidade do OXXO foi inaugurada em 2020 em Campinas, São Paulo. Atualmente, a rede conta com mais de 500 lojas espalhadas pelo país. A chegada do OXXO a Americana promete trazer mais opções de conveniência e proximidade para os consumidores da região.