Prefeitura revitaliza pintura do Pronto Atendimento do Zanaga

A Prefeitura de Americana está revitalizando a pintura do prédio do Pronto Atendimento (PA) do bairro Antônio Zanaga. O trabalho é feito pela equipe de manutenção da Secretaria de Saúde em parceria com a Hygea, empresa que atua com a gestão e fornecimento de recursos humanos à unidade.

As melhorias atualmente estão concentradas na área interna, compreendendo consultórios médicos, recepção, sala de emergência, ala pediátrica e corredores. A fachada externa também receberá nova pintura, além de um novo totem de identificação visual.

“Estamos investindo em muitas melhorias estruturais nos prédios de toda a nossa rede de saúde. Com isso, revitalizamos esses espaços, promovendo mais conforto e dignidade ao atendimento dos usuários”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A nova pintura vai promover um ambiente melhor aos trabalhadores e usuários da unidade, pois havia muito tempo que o prédio não recebia esse tipo de intervenção. São melhorias necessárias, para que a população possa ser atendida em espaços renovados e mais adequados”, diz a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

A unidade também recebeu intervenções no telhado e teve todo o sistema de calhas substituído recentemente. Na etapa atual, além da nova pintura, todos os aparelhos de ar-condicionado receberam manutenção especializada.