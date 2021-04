Americana imuniza 7.517 pessoas contra a gripe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no dia 12 de abril, a Secretaria de Saúde de Americana imunizou 7.517 pessoas, sendo 4.191 crianças com idade de seis meses até seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), 554 gestantes, 89 puérperas e 2.683 trabalhadores de saúde.

A vacinação segue de forma concomitante à campanha contra a Covid-19, sendo realizada em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Para receber a vacina é preciso a apresentação de um comprovante de endereço. Já em relação às crianças, além do comprovante de residência, também é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.

Tanto as gestantes como as puérperas devem levar também o cartão de pré-natal como comprovante, já os profissionais de saúde devem apresentar um holerite ou carteira de trabalho, comprovando que estão em atividade no município.