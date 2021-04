Parque Ecológico reabre nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Parque Ecológico de Americana “Cid Almeida Franco” será reaberto nesta sexta-feira (30), conforme informações da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O local estava fechado por conta da fase emergencial do Plano São Paulo, criado por conta da pandemia do Covid-19.

Será obrigatório o uso de máscara na parte interna do Parque, que será aberto as sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 16 horas. O playground irá continuar interditado e o público será limitado a 30% da capacidade do espaço.

A reabertura do Parque foi decidida após decreto publicado pelo Governo de São Paulo, que aumentou a flexibilização e a reabertura de diferentes setores da sociedade.

Na última terça-feira (29), a Sectur divulgou a reabertura do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Caroll Meneguel”. O local está aberto das 6h às 14 horas, durante a semana, incluindo os domingos, e também é obrigatório o uso de máscara.