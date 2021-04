Americana recebe mais sete respiradores para o Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A empresa Avante Comércio e Atacadista de Instrumentos Hospitalares entregou nesta quarta-feira (14) à Secretaria Municipal de Saúde, os sete ventiladores pulmonares que restavam da compra de 12 kits para intubação. O prefeito, Chico Sardelli, fez questão de recepcionar a chegada dos equipamentos. Ele esteve acompanhado do vice-prefeito, Odir Demarchi, do presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Martins e do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira. No início da noite de terça-feira (13) cinco aparelhos haviam sido entregues, do total de 12 equipamentos adquiridos.

O valor investido foi de R$ 500.400,00, sendo que cada unidade custou R$ 41.700,00. A compra foi realizada de forma emergencial, com o uso de R$ 700 mil destinados pela Câmara Municipal, recurso esse referente à devolução financeira da verba destinada mensalmente para a Câmara de Vereadores do município que seria devolvido no final do ano. “Quero agradecer à Câmara Municipal por esse gesto, em nome da pessoa do vereador Thiago Martins e ao Doutor Danilo, em nome de quem parabenizo todos os profissionais de saúde que têm lutado incansavelmente para salvar vidas e não tenho dúvidas de que os 12 respiradores aumentam a nossa segurança nesse momento”, disse Chico.

A Secretaria de Saúde realizou a compra dos 12 kits, tendo já recebido dez monitores multiparâmetros e os 12 respiradores. Ainda restam dois monitores multiparâmetros e 12 bombas de infusão, para completar a compra desses kits. “Esses equipamentos vão ajudar nesse momento mais difícil na saúde pública dos últimos 100 anos. Hoje são diamantes, que vão ajudar a salvar vidas, a dar conforto para os pacientes e para os profissionais de saúde, que terão uma condição melhorada de trabalho. É um grande avanço e ganho para a saúde de Americana”, disse o secretário de Saúde.

Com isso, o Hospital Municipal agora terá capacidade em manter 30 leitos de UTI, específicos para os casos graves de Covid-19, além de 30 leitos para casos moderados.