Bandido invade UBS em SBO e furta doses de vacina contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

25 doses da vacina da Astrazeneca para covid-19 foram furtadas da Unidade Basíca de Saúde do Mollon, que fica na Rua do Cobre, em Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta quarta-feira(14).

De acordo com um boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial da cidade, ao chegar para trabalhar no local uma funcionária notou que a porta estava arrombada e que alguns itens tinham sido levados.

Entre os itens furtados estavam as doses de vacina contra coronavírus, 160 doses de vacina contra influenza e 2 doses de vacina anti-rábica. Uma Tv de 40 polegadas que ficava na recepção e uma impressora também foram levadas.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste ainda não se posicionou publicamente sobre o caso.