Americana receberá R$ 1 milhão para recape de ruas e avenidas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu em seu gabinete o vereador Leco, na tarde desta segunda-feira (19) para falar da aprovação do projeto para recapeamento de algumas vias da cidade. O parlamentar intermediou R$ 1 milhão em emenda parlamentar do deputado estadual Ataíde Teruel.

Com a aprovação do projeto, a prefeitura irá encaminhar as documentações necessárias para a liberação do recurso junto ao Governo Estadual.

O encontro entre Chico e o vereador foi acompanhado pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, do assessor institucional, Vinícius Zerbetto, que coordena o setor de convênios da Administração Municipal.

O projeto do município é que, com o recurso, seja possível realizar o recapeamento da Avenida 9 de julho, Rua Bulgária, Rua Amálio Benencase, Rua Bélgica e parte da Rua Hungria.

“Temos de parabenizar o trabalho parlamentar do vereador Leco, que se dispôs a lutar e contribuir para o município com esse repasse. Com certeza é um recurso que vem em um bom momento e será fundamental. Tenho de agradecer também ao deputado Ataíde Teruel, que já esteve em Americana neste ano, e que contribuiu bastante com o apoio para o repasse de recursos”, destacou Chico.

O Secretário de Obras destacou que os recapes são fundamentais para manter uma boa malha viária. “Esse é um recurso muito importante, que irá nos proporcionar condições de recuperar algumas vias importantes da nossa cidade”, disse.

“A prefeitura, agora, precisa cumprir algumas etapas para a concretização da obra. Submeteremos o projeto elaborado pela Sosu ao Governo Estadual e, após a assinatura de convênio, daremos início à abertura de processo licitatório para contratação da empresa que será responsável pela execução”, disse Zerbetto.