Americana registra mais seis mortes por covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (19) que foram registrados mais seis óbitos por Covid-19:

– Um homem (68), morador do bairro Parque Nova Carioba, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de abril;

– Uma mulher (50), moradora do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (80), moradora do bairro Santa Cruz, portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 12 de abril;

– Uma mulher (48), moradora do bairro Jardim da Mata, portador de doença imunológica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 15 de abril;

– Um homem (61), morador do bairro Vila Santa Catharina, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 15 de abril;

– Uma mulher (72), moradora do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 15 de abril.

Novos positivos

O município também teve confirmados 180 novos casos positivos, sendo 59 após realização de Testes Rápidos, dos quais 56 estão em isolamento domiciliar e três já se recuperaram; e 121 após exames PCR, dos quais 51 estão em isolamento domiciliar, 63 já se recuperaram, um está internado, além dos seis óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe três novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 15.070 casos positivos, sendo 21 internados, 440 óbitos, 392 em isolamento domiciliar, 14.217 recuperados e 111 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 26.183 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.