Guarda Municipal interdita Avenida Antônio Pinto Duar

A GAMA – Guarda Municipal de Americana interditou na manhã desta terça feira (20), os dois sentidos da Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao portal de entrada da cidade.

A interdição foi feita para que seja realizada a vacinação contra covid-19 noos dois sentidos da via. O grupo contemplado é de idosos com 65 anos ou mais no sistema drive-thru.

A dupla interdição até o momento, está ocorrendo do cruzamento da rua São Vito até o portal de entrada da cidade, podendo ser estendida havendo maior demanda de veículos. A vacinação ocorre das 08h30 as 16h00.