Americana registra mais oito casos positivos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (28) que foram registrados mais oito casos positivos de Covid-19.

A Vigilância informou que nesta sexta-feira (28) não foi possível a extração da totalidade dos novos casos positivos no banco de dados do E-SUS, pois o sistema continua com instabilidade.

Novos positivos

Foram confirmados oito casos positivos, todos após realização de exames PCR, sendo que os pacientes já se recuperaram.

Novos suspeitos

O boletim trouxe 12 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 18.250 casos positivos, sendo 38 internados, 557 óbitos, 718 em isolamento domiciliar, 16.937 recuperados e 109 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 31.890 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.