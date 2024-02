Americana renova frota de veículos para transporte de pacientes

A Prefeitura de Americana renovou a frota de veículos destinados ao transporte social de pacientes, realizado pela Secretaria de Saúde, com sete novos utilitários, apresentados nesta sexta-feira (9) pelo prefeito Chico Sardelli no estacionamento do Paço Municipal. Com a medida, a administração municipal “aposenta” os veículos modelo Kombi que eram utilizados para o serviço.

Foram adquiridas duas vans Master, da marca Renault, com 16 lugares, e alugadas cinco vans Scudo, da marca Fiat, de oito lugares. Os veículos serão utilizados exclusivamente no setor de transporte social, responsável pelo agendamento e transporte de pacientes em procedimentos externos, como sessões de radioterapia, cirurgias e exames de alta complexidade.

“Nós decidimos dar uma condução e uma condição mais humana para o transporte das pessoas que precisam se deslocar a outros municípios. Esses novos veículos vão dar mais tranquilidade, segurança, comodidade e conforto aos pacientes. Em nossa gestão, nós estabelecemos algumas prioridades, sendo a Saúde a principal delas”, assegurou o prefeito Chico.

Em 2023, o setor transportou 33.005 pessoas, sendo 22.475 pacientes e 10.530 acompanhantes. Os principais destinos foram os municípios de Campinas, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Jundiaí, Jales, São Paulo e Jaú. De 1º de janeiro a 8 de fevereiro deste ano, 4.451 pessoas foram transportadas, sendo 3.160 pacientes e 1.291 acompanhantes.

“Esses veículos vão proporcionar mais dignidade aos pacientes e acompanhantes, e isso é fruto do empenho da nossa gestão, que tem a Saúde como prioridade. É mais um investimento e uma grande conquista que vai beneficiar a população”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As duas vans Master receberam investimento de R$ 571.998,00 para a aquisição. Desse montante, R$ 500 mil são oriundos de emenda parlamentar do então deputado estadual Cauê Macris e R$ 71.998,00 de contrapartida da Prefeitura. As cinco vans Scudo foram alugadas ao custo mensal de R$ 5,4 mil cada.

A frota do setor de transporte social agora é composta por 28 veículos, sendo 13 carros de passeio, sete ambulâncias de suporte básico e sete vans. “Até aqui, as Kombis supriram as nossas demandas, porém agora o setor de transporte vai oferecer veículos de melhor qualidade, pensando sempre na eficiência do serviço e no respeito e humanização ao usuário”, reforçou a coordenadora do setor de transporte social, Claudia Borges de Oliveira Capelletti.