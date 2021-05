Americana suspende vacinação de gestantes por recomendação da Anvisa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Diante da informação de que Anvisa(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou que não se aplique a vacina Oxford/Astrazeneca em gestantes com comorbidades, a Prefeitura de Americana decidiu pela suspensão da campanha para esse público e para puérperas com comorbidades, prevista para esta terça-feira (11).

A decisão foi tomada com base em orientação do GVE, pois ainda não há nenhum tipo de notificação oficial. Foi solicitada a suspensão até que se receba a nota técnica do PNI (Plano Nacional de Imunização).

A vacinação de pessoas com deficiência permanente, na faixa etária dos 55 aos 59 anos. segue normalmente.