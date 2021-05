Vacinação contra gripe para idosos de 60 anos começa hoje

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta terça-feira (11) uma nova fase da campanha de vacinação contra a gripe. A partir de agora a vacina passa a ser disponibilizada também aos idosos com 60 anos ou mais e professores das redes pública e particular de ensino.

De acordo com dados das campanhas anteriores, há um público estimado de 30 mil idosos nessa faixa etária. Já no caso dos professores, não há uma estimativa, visto que eles estão incluídos no público adulto.

A vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 8h30 às 16h e não haverá necessidade de agendamento, portanto, o atendimento será por demanda espontânea. É obrigatório que o vacinado apresente cartão de vacina e comprovante de endereço.

No caso dos professores, é preciso a comprovação de vínculo com estabelecimento de ensino do município. As pessoas com 60 anos ou mais devem apresentar um documento com foto, além do comprovante de endereço.

Também é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19, caso já tenham tomado, tanto a primeira quanto a segunda dose.

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no dia 12 de abril, a Secretaria de Saúde de Americana imunizou 7.685 pessoas, sendo 4.312 crianças com idade de seis meses até seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), 582 gestantes, 93 puérperas e 2.698 trabalhadores de saúde.