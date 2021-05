URGENTE: Hospital Municipal é o único com respiradores disponíveis em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, é o único da cidade com respiradores disponíveis para o tratamento de pacientes infectados com a covid-19 nesta terça-feira(11). Todos os hospitais privados da cidade estão com a taxa de 100% de ocupação nos leitos das Unidades de Terapia Intensiva.

No HM há 17 dos 26 respiradores disponíveis. No São Lucas há 17 ocupados, no São Francisco 15 e na Unimed 19. A taxa geral é de 88% de ocupação, sendo 68 ocupados dos 77 disponíveis na cidade.

A taxa de leitos de enfermaria é de 58%. Dos 78 leitos em todos os hospitais da cidade, 45 estão em uso.