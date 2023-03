Americana terá Centro de Educação Ambiental

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A sede da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e da Casa da Agricultura recebeu, nesta quinta-feira (9), os serviços de jardinagem da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), visando a preparação do local para a implantação do Centro de Educação Ambiental “Sementes de Vida”. O espaço, previsto para ser entregue nos próximos dias, contemplará o Projeto Salas +Verdes, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente.

A implantação do Projeto Salas +Verdes tem o objetivo de criar ambientes para ações educativas, atuando como centros de formação e informação ambiental, em consonância com as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente e os princípios da Política Nacional da Educação Ambiental – PNEA.

“A sede, que abriga a Casa da Agricultura e a Unidade de Educação Ambiental, será um espaço para a realização de ações educativas. Americana foi selecionada no Projeto Salas +Verdes e o local receberá alunos e a comunidade, promovendo visitas guiadas, oficinas, biblioteca para incentivar pesquisas, entre outras atividades, para fortalecer o trabalho de sensibilização e conscientização em prol do meio ambiente”, explicou o secretário de Meio Ambiente (SMA), Fabio Renato de Oliveira.

Neste projeto, serão executados um jardim decorativo, horta com plantas “pancs” – plantas alimentícias não convencionais, ervas medicinais e flores, além da biblioteca, segundo a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Brike.

“Serão promovidas palestras, eventos e atividades trabalhando os temas ambientais, orientando e preparando as futuras gerações”, disse Kátia.

O Centro de Educação Ambiental vai funcionar na Rua dos Estudantes n° 292, Vila Cordenonsi. O espaço estará aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

