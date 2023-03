Tivoli Shopping volta a ser local de “rolezinho” de adolescentes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping voltou a ser local de encontro de adolescentes para os famosos “rolezinhos”. No local há consumo de bebidas.

Desacompanhando dos pais, os adolescentes lotam os corredores do shopping e o entorno do estacionamento. Neste sábado(18), alguns estavam com copos de bebidas próximo à entrada do centro comercial da zona leste.

Por volta das 21 horas, uma viatura da Polícia Militar estava estacionada próximo do acesso da rua do Ósmio.

Há aproximadamente 15 anos, o Tivoli Shopping era destino certo dos adolescentes. Os encontros aconteciam às sextas-feiras e o movimento era semelhante ao atual.

Em 2015, o Tivoli foi à justiça para proibir a entrada de jovens em um encontro organizado pelas internet. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concedeu liminar. Na época, a juíza afirmou que os ‘rolezinhos’ marcados pela rede social estimulariam os participantes ao consumo de bebida alcoólica, mesmo sendo menores de idade.

O Portal de Americana procurou o Tivoli através de sua assessoria, mas o shopping preferiu não se manifestar.

