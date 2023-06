Americana vacina mais de 38 mil pessoas contra a gripe desde o início da campanha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana vacinou 38.694 pessoas contra a gripe até o dia 31 de maio, desde o início da campanha, em 10 de abril. O número corresponde a uma cobertura de 44,32% do total de 87.287 indivíduos que compõem o público-alvo. A cobertura no estado de São Paulo está atualmente em 32,9%.

As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde a qualquer pessoa a partir dos seis meses de vida, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

A campanha foi prorrogada até o dia 30 de junho, conforme orientação do Ministério da Saúde, sendo que os municípios devem prosseguir com a vacinação até que se esgotem os estoques.

Da população vacinada, 19.669 são idosos, 1.797 trabalhadores que atuam na área da saúde humana, 2.608 crianças, 2.540 pessoas portadoras de comorbidade, 565 professores, 483 gestantes, 898 pessoas privadas de liberdade, 62 funcionários do sistema prisional, 87 caminhoneiros, 82 puérperas, 34 trabalhadores do transporte coletivo, 41 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 97 pessoas portadoras de deficiência permanente, 36 integrantes das forças armadas, 12 indivíduos da população indígena não aldeada, 8 adolescentes sob medida socioeducativa, 1 trabalhador do sistema portuário e 9.674 são pessoas dos diversos públicos, que se vacinaram nas unidades básicas de saúde e clínicas particulares.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)