Amolador de facas aplica golpes em bairros de Americana

Um homem, ainda de identidade desconhecida, está aplicando golpes em moradores de Americana e Santa Bárbara. Em todos os casos as vítimas foram mulheres e idosas.

Nesta sexta-feira(16), o golpista esteve no bairro Cariobinha. De acordo com o relato das vítimas, o homem oferece o serviço para amolar facas e alicates, em uma bicicleta adaptada, por R$ 2,50. Porém, quando termina o serviço ele cobra R$ 12,50 por item.

Por conta do baixo valor, as vítimas solicitam o serviço para diversos itens, o que aumento o valor a ser cobrado no final, muitas vezes passando de R$ 100. De acordo com um dos relatos, quando a vítima não tem todo o valor, o homem volta em outro dia para cobrar o restante.

Uma das vítimas afirma que homem faz ameaças para receber a quantia.

Um morador acionou a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, porém o homem não foi localizado. O caso foi registrado através de um boletim de ocorrência na delegacia digital e a polícia civil deve apurar o caso.