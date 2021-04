Homem morre enforcado ao tentar entrar em agropet pelo telhado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado(17), após tentar invadir uma casa agropecuária localizada no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a polícia, os proprietários encontraram o ladrão identificado pelas iniciais M.L.B., de 45 anos, enroscado pelo pescoço no teto de aço do estabelecimento comercial.

O local foi isolado pela Polícia Milita e a perícia técnica foi acionada. O comércio precisou suspender o atendimento para que o corpo fosse retirado no telhado.

Nenhum item foi furtado do estabelecimento.