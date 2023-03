Antes crítico ferrenho, Dr. Daniel abaixa o tom e elogia prefeito por abertura de UPA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Dr. Daniel Cardoso(PDT) abaixou o tom e tem demonstrando interesse de aproximação da administração Chico Sardelli(PV).

Nas últimas semanas o vereador começou a aparecer em inaugurações e eventos oficias da prefeitura. Neste sábado(25), marcou presença na inauguração da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José e chegou a parabenizar o prefeito pela reabertura .



“Que maravilho ver a saúde de Americana como prioridade e saber que demos mais um passo para nosso povo ser mais feliz! Parabéns, Prefeito Chico Sardelli, Vice Odir Demarchi e toda a administração”, disse Daniel em uma postagem nas redes sociais.

Antes na base de apoio do prefeito, Daniel virou oposição e critico ferrenho após sua esposa, Dra. Adriana Cardoso, perder o cargo de diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Ele também viu seu nome envolvido em muitas polêmicas, em grande parte, causadas por Adriana.

No ano passado, o casal foi demitido da prefeitura após uma sindicância interna que apurou uma briga deles com outros servidores dentro do HM.

