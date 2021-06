Aplicativo movimenta mais de 400 oportunidades de trabalho na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O aplicativo de vagas de emprego voltado ao setor de bares e restaurantes, o Freelou!, já publicou mais de 400 oportunidades entre estabelecimentos e freelancers na região, atingindo as cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Piracicaba.

A ferramenta foi desenvolvida para conectar a oferta e procura de trabalho em um ambiente prático e ágil e já possui cerca de 85 estabelecimentos cadastrados além de mais de 2 mil pessoas registradas.

O Freelou! vem auxiliando um dos setores mais atingidos pela pandemia, cenário inesperado que já se entende há um ano, fazendo com que os empresários do ramo alimentício, por diversas vezes, tivessem que permanecer de portas fechadas, impedidos de receber clientes e ver a prosperidade do seu negócio.

“Nesses últimos 13 meses, o mundo passa por um momento muito delicado. Nosso restaurante ficou fechado e quando retomamos o atendimento presencial contamos com um aplicativo que nos socorreu. O Freelou! É descomplicado, fácil de utilizar e, acima de tudo, proporciona para as empresas do nosso setor a contratação de freelancers com rapidez, agilidade e com profissionais qualificados. Utilizamos por várias vezes tanto no restaurante quanto no Buffet. E hoje temos em nosso quadro CLT uma profissional que conhecemos por lá. O Madressilva super indica a ferramenta”, disse Daniela La Selva, proprietária do estabelecimento.

Com a utilização da ferramenta, o estabelecimento consegue encontrar prestadores de serviço de acordo com a necessidade de cada momento. De uma forma fácil, os freelancers também encontram trabalho para complementar a renda, principalmente neste período de dificuldades e adaptação.

“Eu conheci o aplicativo Freelou! em um momento sem nenhuma perspectiva de trabalho. Me cadastrei e comecei a me candidatar para as vagas, até que me chamaram. E foram várias oportunidades que tive através do app. Só tenho a agradecer pois me ajudou muito, a poder me manter e pagar minhas contas. Gratidão! Todos devem usar pois funciona mesmo”, contou Elen Cristina Ribeiro dos Santos.

Willian Malta Ribeiro de Sousa, que também utilizou a ferramenta para encontrar trabalho, disse, “o aplicativo é de fácil acesso, tem várias oportunidades e foi uma experiência muito boa, até deu vontade de me profissionalizar na carreira de bartender!”.

De acordo com dados do Sebrae de maio de 2021, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia somam juntas 9408 empresas abertas no ramo de alimentação (CNAE 56). Esse número corresponde a 8,7% do total de empresas abertas nesses municípios considerando todos os segmentos.

“Estamos todos esperançosos e torcendo pelo fim da pandemia. E, nesse momento, muito focados na volta do atendimento presencial depois de um período de restrição total. A reabertura gradual dos estabelecimentos traz algum alívio e promete começar a aquecer o setor de bares e restaurantes, e junto com ele o mercado de trabalho para os freelancers”, disse Marcelo Oliva, CEO do Freelou!.

O Freelou! vem recebendo feedback positivo das empresas que já utilizam a ferramenta. Alguns clientes satisfeitos na região: Mr Chow, BillyBeer, Madressilva, Deck Meia 13, John Gow Irish Pub, Pesqueiro Santa Clara, NoHashi, Villa Hamburgueria, Padoca da Alma, Padaria Boa Vista, Trips193, entre outros.

O download do app pode ser feito para Android na versão para os freelancers aqui e para estabelecimentos aqui. Já para iOs, a versão para freelancers pode ser baixada aqui e estabelecimentos aqui.