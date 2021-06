Carreata pelo voto impresso reúne cerca de 30 veículos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma carreata a favor do “voto impresso e aditável” na eleição de 2022 reuniu motoristas na manhã deste domingo(27), em Americana. De acordo com a GAMA (Guarda Municipal de Americana) participaram do ato 17 veículos e 10 motocicletas.

Os manifestantes se concentraram na Av. Monsenhor Bruno Nardini e partiram em direção a Avenida da Agricultura, em Santa Barbara.

Durante o trajeto passaram pela Avenida São Paulo, Europa, Carmine Feola, 9 de julho e subiram pela Avenida da Saudade em direção a Avenida Antônio Pinto Duarte no portal de entrada da cidade, onde o movimento foi disperso.

Todo o trajeto foi acompanhado pela Guarda Municipal de Americana. Não houve ocorrências.