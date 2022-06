Após a maternidade, jovem se dedica ao marketing digital e ajuda mulheres na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após a maternidade, muitas mulheres se veem sem saída em como levar a tarefa de mãe e conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com Bluna Crisp, empresária que hoje se dedica ao marketing digital e está ajudando mulheres da região a entrar no mercado.

Bluna começou sua carreira na Caixa Econômica Federal, em Santa Bárbara doeste, e lá trabalhou em diversas áreas, desde financeiro, administrativo e até Moda após se formar pela FATEC. “Iniciei meu trabalho com o Marketing digital a partir do desemprego no início da pandemia. Costumo dizer que a pandemia para mim trouxe oportunidades.”, afirma Bluna.

Em 2021, no auge da sua carreira como Social Media de Moda, atendendo diversas lojas e oferecendo mentoria de MKT Digital para empreendedores no ramo de moda, beleza e lifestyle, ela engravidou e teve um descolamento sério na gestação e a partir daí viu sua carreira desmoronando. ⁣

“Desisti da carreira pela maternidade, o que me deixou muito depressiva”, conta ela. “Após um mês de nascimento do meu bebê resolvi dar um basta na dependência financeira a qual eu me encontrava e decidi recomeçar novamente em outra área do Marketing Digital, fazendo um treinamento para especialização”, completa.

Bluna se dedica a essa nova função e desde então afirma que já faturou mais de R$ 14 mil em menos de 85 dias totais trabalhados. De acordo com ela, a média de tempo de trabalho é cerca de uma hora por dia.

Ela mantém um perfil no Instagram em que ajuda as pessoas a trabalharem de casa. Acesse o perfil no @blunacrisp, ou se preferir entre em contato com ela pelo telefone (19)99292-6044 ou neste link.