Com cerimônia e homenagens, Câmara inaugura o “Paço 15 de Janeiro”

A nova sede da Câmara Municipal de Americana, que desde o início do mês de março foi transferida para um prédio maior e mais moderno na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, Jardim Miriam, foi inaugurada neste sábado(4), com uma cerimônia que contou com a presença de políticos, autoridades públicas e servidores.

O prédio ganhou o nome de “Paço 15 de Janeiro”, a denominação homenageia a primeira sessão realizada na história do poder legislativo municipal, ocorrida em 15 de janeiro de 1925.

A cerimônia que foi aberta ao públic, contou com uma homenagem aos ex-presidentes da Câmara Municipal de Americana e apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi”. Na ocasião, também foram inauguradas também as novas galerias de presidentes e de legislaturas.

Emocionado, Thiago Martins(PV), atual presidente da casa, agradeceu o trabalho e empenho de cada um para que o legislativo americanense mudasse para a nova sede. 14 dos 19 vereadores estiveram presentes no evento.

“A Câmara tem o papel de fazer valer a voz do cidadão e queremos ver a população cada vez mais presente nas ações do parlamento municipal”, disse o presidente.

Nova sede

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara Municipal de Americana será sediada em um edifício de 3.800 m² localizado na, na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.