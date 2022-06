Lula e a esposa, Janja, são diagnosticados com Covid

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, Janja, testaram positivo para Covid-19 neste domingo (5). Eles ficarão em isolamento.

A informação foi divulgada pelo perfil oficial de Lula no Twitter, com uma mensagem afirmando que os dois estão bem. De acordo com o post, o petista está assintomático e Janja, com sintomas leves. Junto com a informação, foi compartilhado um boletim assinado pelo Dr. Roberto Kalil Filho, médico de Lula, que afirma que ele deve permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias.

“O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid-19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias #equipeLula”, diz a mensagem assinada pela equipe de Lula.