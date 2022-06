Americana inicia vacinação da quarta dose para quem tem 50 anos ou mais e profissionais de saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, a Vigilância Epidemiológica de Americana começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, a partir da segunda-feira (6), em pessoas com 50 anos ou mais. A quarta dose também será destinada aos profissionais de saúde. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, de segunda à sexta, das 8h30 às 14h.

Para receber a quarta dose, os indivíduos com 50 anos ou mais e profissionais de saúde precisam ter cumprido o intervalo de quatro meses da terceira dose. Isto pode ser facilmente verificado no cartão de vacinação.

A Vigilância Epidemiológica esclarece que os profissionais de saúde, contemplados para a quarta dose, são aqueles que lidam diretamente com a saúde humana, em estabelecimentos como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, ambulatórios, entre outros.

No ato da vacinação, os profissionais precisam apresentar documento comprobatório sobre a atuação na área.